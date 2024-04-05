Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Почти две тысячи домов подтоплены в 36 российских регионах

Почти две тысячи домов подтоплены в 36 российских регионах

В 36 российских регионах из-за паводка подтоплены 1970 домов и более 10 тысяч приусадебных участков. В зоне бедствия 190 низководных мостов, размытыми остаются 120 участков автодорог, сообщили в МЧС России.

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