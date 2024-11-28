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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске биоинженеры изобрели сверхлегкий карбидный композит со сквозной пористостью

В Новосибирске биоинженеры изобрели сверхлегкий карбидный композит со сквозной пористостью

Получение биоинертного сверхпрочного материала со сквозной пористостью – краеугольный камень в поисках идеального решения для протезирования костей: чтобы организм не воспринял чужеродное тело импланта «в штыки» и не начал его со временем «выталкивать», костная ткань должна иметь возможность прорасти его насквозь, интегрироваться в его структуру.

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