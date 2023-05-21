Украину поделили: Последняя приватизация перед концом войны

В первой половине мая в Незалежной произошли два важных события: подписание соглашения между американской компанией BlackRock и правительством Украины о создании Фонда развития Украины и арест председателя Верховного суда страны Всеволода Князева.
В первой половине мая в Незалежной произошли два важных события: подписание соглашения между американской компанией BlackRock и правительством Украины о создании Фонда развития Украины и арест председателя Верховного суда страны Всеволода Князева.
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