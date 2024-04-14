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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» на 14 очков опережает «Милан» за 6 туров до конца Серии А перед дерби. Команда Индзаги станет чемпионом при победе

Сегодня «нерадзурри» сыграли вничью с «Кальяри» (2:2). За 6 туров до конца чемпионата команда Симоне Индзаги идет первой в таблице, набрав 83 очка.

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