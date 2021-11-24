Рязанский депутат объяснился за фразу про расстрелы за купленные сертификаты

ФОТО PIXABAY.COM Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров объяснился за свои слова, сказанные в ходе заседания во вторник, о том, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказывать жесточайшим образом, вплоть до расстрела.