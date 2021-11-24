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Рязанский депутат объяснился за фразу про расстрелы за купленные сертификаты

Рязанский депутат объяснился за фразу про расстрелы за купленные сертификаты

ФОТО PIXABAY.COM Депутат Рязанской областной думы Владимир Сидоров объяснился за свои слова, сказанные в ходе заседания во вторник, о том, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказывать жесточайшим образом, вплоть до расстрела.

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