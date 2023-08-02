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Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США работать на нужном уровне

Пентагон: СВО показала неспособность ВПК США работать на нужном уровне

СВО выявила неспособность американского военно-промышленного комплекса работать на уровне, которого требует ситуация, заявила в ходе встречи с военными обозревателями помощник главы Минобороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин.

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