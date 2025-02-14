Американец удивился качеству и доступности жизни в России

По сравнению с США, в России на коммунальные услуги, провизию и повседневные расходы можно тратить намного меньше денег, не понижая, а повышая качество этих вещей, 11 февраля рассказал американец Эрик Пиччиони на своем YouTube-канале Eric Piccione.
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