Новый закон США встал на защиту творческих людей от ИИ

Двухпартийная группа сенаторов США представила закон о защите происхождения контента и целостности отредактированных и дипфейк-медиа (COPIED Act), призванный защитить журналистов и художников от несанкционированного использования их работ моделями искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)