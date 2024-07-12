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Новый закон США встал на защиту творческих людей от ИИ

Новый закон США встал на защиту творческих людей от ИИ

Двухпартийная группа сенаторов США представила закон о защите происхождения контента и целостности отредактированных и дипфейк-медиа (COPIED Act), призванный защитить журналистов и художников от несанкционированного использования их работ моделями искусственного интеллекта.

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