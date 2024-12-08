Торт из засохших пряников без выпечки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы не знаете, что делать с подсохшими пряниками, тогда этот рецепт вам точно подойдёт! Предлагаю из засохших пряников, сметаны и бананов приготовить очень красивый, вкусный, нежный, в меру сладкий торт без выпечки.