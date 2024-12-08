Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Торт из засохших пряников без выпечки

Торт из засохших пряников без выпечки

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Если вы не знаете, что делать с подсохшими пряниками, тогда этот рецепт вам точно подойдёт! Предлагаю из засохших пряников, сметаны и бананов приготовить очень красивый, вкусный, нежный, в меру сладкий торт без выпечки.

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