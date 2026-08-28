Военкор Коц призвал отобрать у Армении скидку на российские энергоносители

Коц раскритиковал Пашиняна за отказ считать РФ стратегическим партнеромРоссии стоит лишить Армению скидки на энергоносители после слов премьер-министра республики Никола Пашиняна о стратегическом партнерстве двух стран.
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