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Газета.ру

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Появилось видео поражения дронов ВСУ боевым лазером

Появилось видео поражения дронов ВСУ боевым лазером

В России внедрили лазерный комплекс нового поколения, который эффективно нейтрализует дроны ВСУ на значительном расстоянии, предотвращая их возможность атаковать важные объекты на территории страны.

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