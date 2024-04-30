🚂Симферополь стал одним из самых востребованных ж/д маршрутов на майские праздники Об этом стало известно из результатов анализа сервиса путешествий «Туту».
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🚂Симферополь стал одним из самых востребованных ж/д маршрутов на майские праздники Об этом стало известно из результатов анализа сервиса путешествий «Туту».