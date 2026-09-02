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Бизнес журнал. Урал

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Оборот организаций Свердловской области вырос до 7,23 трлн рублей

Оборот организаций Свердловской области вырос до 7,23 трлн рублей

Оборот организаций Свердловской области в январе–июле 2026 года составил 7,23 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос на 2,3%.

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