Более 27 млрд рублей украли мошенники: как новые законы помогут новосибирцам защитить деньги

– Давайте начнем с главного: что такое самозапрет на кредиты и как он может защитить россиян от мошенников? – Это новый инструмент, который позволяет человеку самостоятельно запретить себе оформление кредитов.
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