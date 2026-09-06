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Мировое обозрение

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В Чёрном море армия России накрыла сухогруз с западным военным грузом для ВСУ

В Чёрном море армия России накрыла сухогруз с западным военным грузом для ВСУ

Министерство обороны России подтвердило: 6 сентября в акватории Чёрного моря ударные беспилотники поразили украинский сухогруз, перевозивший военно-техническое имущество западного производства.

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