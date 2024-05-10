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«Нужно подлечиться»: Сальвини предложил Макрону самому отправиться воевать на Украину

«Нужно подлечиться»: Сальвини предложил Макрону самому отправиться воевать на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини высказался категорически против отправки западных войск на Украину, а его европейским коллегам, которые настаивают на обратном, он посоветовал «подлечиться», передаёт Le Parisien.

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