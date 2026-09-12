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Регионы России

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Карпукаc ожидает атакующий матч «Зенита» и «Локомотива» в Петербурге

Карпукаc ожидает атакующий матч «Зенита» и «Локомотива» в Петербурге

«Моменты у нас точно будут, потому что в «Зените» собраны потрясающие атакующие футболисты. Главное — ничего не привезти себе, и тогда победим», — заявил хавбек перед игрой.

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