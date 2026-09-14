Имущество пострадало от БПЛА: кто заплатит за ущерб?

Краснодарские Известия После атаки БПЛА повреждение жилья или автомобиля может обернуться серьезными расходами.
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Если государство не смогло защитить население от воздействия БПЛА или теракта, то должно полностью возместить весь ущерб. Это показатель эффективности госуправления и заботы о своём народе.