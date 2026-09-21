Дым лесных пожаров и торфяников сковал ямальские дороги

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 21 сентября, ФедералПресс. Природные пожары затуманили ямальские дороги: ночью 21 сентября из-за сильного дыма ограничили движение на трассе Коротчаево – Новый Уренгой (713-717 км), сообщал дептранс округа.
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