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Дым лесных пожаров и торфяников сковал ямальские дороги

Дым лесных пожаров и торфяников сковал ямальские дороги

НОВЫЙ УРЕНГОЙ, 21 сентября, ФедералПресс. Природные пожары затуманили ямальские дороги: ночью 21 сентября из-за сильного дыма ограничили движение на трассе Коротчаево – Новый Уренгой (713-717 км), сообщал дептранс округа.

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