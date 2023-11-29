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Снайпер ВС России ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания

Снайпер ВС России ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания

Длительная охота русского снайпера завершилась победой - противник ликвидирован одним выстрелом.Русские военнослужащие продолжают демонстрировать выдержку и стойкость на полях сражения в зоне спецоперации.

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