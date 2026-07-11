«Краснодар» Галицкого подписал бразильца, «Реал» может продать Винисиуса. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииЦСКА покупает вратаря «Балтики» Борискоvk.com/fcbaltikaМосковский ЦСКА собирается выкупить вратаря калининградской «Балтики» Максима Бориско за отступные, указанные в контракте.
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