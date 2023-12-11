Возвращение в Вайс Сити: что известно о Grand Theft Auto VI

На прошлой неделе состоялась премьера трейлера шестой части хита студии Rockstar — Grand Theft Auto. Это событие всколыхнуло интернет: ролик на официальном канале разработчика набрал более 140 млн просмотров (по данным на понедельник, 11 декабря), а жаркие дебаты по поводу увиденного среди геймеров не утихают.