Британский депутат дал отповедь Пакистану за терроризм в Индии

Пакистан — несостоявшееся государство, в котором то ли демократия, то ли военное правление, вдобавок из него поощряется терроризм в Индии, заявил депутат британского парламента Боб Блэкман, сообщает 3 июня агентство ANI.
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