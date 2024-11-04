В Госдуме предложили подавать красный сигнал при нарушении водителями ПДД

Депутаты во главе с председателем комитета по социальной политике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о мгновенном информировании водителей о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации камерами.
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