Пенкин рассказал о роскошных подарках Меладзе и Урганту от русских олигархов

Известный артист Сергей Пенкин поделился интересным фактом из своей жизни, пишет mk.ru. Помимо недавнего получения звания «Заслуженного артиста России», Пенкин рассказал о неожиданном и щедром подарке, который он и некоторые другие знаменитые артисты получили от обеспеченного поклонника.