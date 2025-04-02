Участница ярмарки в Басманном районе регулярно отправляет продукты на передовую

На рынке Москвы Светлана представляет широкий ассортимент фермерских продуктов Практически каждую неделю посылки для участников СВО собирает новая участница межрегиональной ярмарки в Басманном районе из Рязани Светлана.
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