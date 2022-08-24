Военное обозрение

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Украинский министр обороны: ВСУ готовят новое контрнаступление

Украинский министр обороны: ВСУ готовят новое контрнаступление

Заявления киевских властей о грядущих контрнаступлениях, «освобождении« территорий Украины, Донбасса и даже Крыма давно стали привычной фоновой риторикой, которая никак не приводит к реальным результатам.

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