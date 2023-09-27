Никогда не закрывайте глаза на эти симптомы: Врач подсказал, как выявить рак лёгкого

Александр Серяков объяснил, о чём могут говорить слабость и одышка человекаВрач высшей категории Александр Серяков констатировал, то одним из самых распространённых онкологических заболеваний является рак лёгкого.
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