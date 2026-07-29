МВД: Мошенники придумали схему обмана таксистов

Мошенники стали использовать новую мошенническую схему, в которой крадут деньги у водителей такси. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ 29 июля.
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