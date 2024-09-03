Сварочный электрододержатель — устройство и применение

Приобретение добротного сварочного аппарата еще не гарантирует высокое качество сварных работ. Для получения качественного шва нужен удобный держатель электродов для сварочного аппарата, с которым можно без усилий выдерживать правильное положение электрода при сварке.
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