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proavto21

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Старый японский кроссовер как инвестиция: почему 26-летний Toyota Harrier ушел за 640 тысяч рублей за один день

Старый японский кроссовер как инвестиция: почему 26-летний Toyota Harrier ушел за 640 тысяч рублей за один день

Признаюсь честно, я всегда с некоторым скепсисом относился к культу автомобилей с правым рулем. Мне казалось, что это удел фанатиков, готовых мириться с неудобствами обгона на трассе и очередями на парковках ради сомнительной экономии.

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