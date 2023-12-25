«Формула Арестовича»: не верить украинцам, дары сулящим

Во всё более многочисленных и разнообразных вариантах завершения украинского конфликта, которые нарастающим хором озвучиваются «с той стороны», ныне признающей нереальность единственно допустимой ранее в их сознании «формулы мира»: «победить Россию на поле боя», — прозвучала неожиданная нота.
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