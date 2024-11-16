Тренер. Наставник. Педагог “ О таких говорят: “Душу вкладывает в любимое дело” 15 ноября 1937 года родился Асланбеч Махмудович Гучетль - Почетный гражданин Теучежского района, первый заслуженный тренер Республики Адыгея, ветеран педагогического труда, основатель филиала Майкопской школы олимпийского резерва в ауле Габукай.
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