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Спички - не игрушка

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Сербия не собирается поставлять Украине МиГи в обмен на «рафали»

Сербия не собирается поставлять Украине МиГи в обмен на «рафали»

«Ложь о том, что Сербия уступает свои МиГи Франции — гнусная, глупая и запущена для того, чтобы испортить встречу с президентом России Владимиром Путиным», — так вице-премьер Сербии отреагировал на утверждения экс-депутата Елены Паниной о том, что сербские МиГ-29 отправятся на Украину через Францию.

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