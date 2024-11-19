Алексей Макаркин: Кто станет царями при Трампе?

В США есть неформальное понятие «царь» (czar). Заимствовано оно из российской истории и обозначает чиновников с широкими полномочиями, занимающихся приоритетными для администрации политически значимыми задачами.
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