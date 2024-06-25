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Французский дирижер Клеман Нонсьё — о концерте под открытым небом, музеях и выступлениях в России

Французский дирижер Клеман Нонсьё — о концерте под открытым небом, музеях и выступлениях в России

С 3 по 7 июля в подмосковной Истре пройдет фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». С панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь выступит Российский национальный оркестр, за пульт которого встанет молодой французский дирижер Клеман Нонсьё.

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