Французский дирижер Клеман Нонсьё — о концерте под открытым небом, музеях и выступлениях в России

С 3 по 7 июля в подмосковной Истре пройдет фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей». С панорамным видом на Ново-Иерусалимский монастырь выступит Российский национальный оркестр, за пульт которого встанет молодой французский дирижер Клеман Нонсьё.