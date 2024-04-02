В Nissan всерьез задумались о возвращении в модельный ряд внедорожного Xterra

На фоне того, что рамные внедорожники снова стали востребованы у автолюбителей, Nissan задумывается над возвращением снятой с производства модели Xterra, которая может появиться в продаже уже летом следующего года.
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