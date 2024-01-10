В Санкт-Петербурге создали прибор для реабилитации после заболеваний легких

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали устройство, способное восстановить функционирование важнейшей дыхательной мышцы – диафрагмы после болезней легких, в том числе и осложнений от коронавируса.
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