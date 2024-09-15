«Я достаю из широких штанин». CБУ сшила дело против судьи Верховного суда на базе статьи Христо Грозева

Сегодняшний наш репортаж об узниках совести – не совсем обычный. Судья Верховного суда Богдан Львов, которого обвиняли в наличии паспорта гражданина РФ и наличии недвижимости в Москве, скорее, тянет на жертву политических интриг.
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