Cерхио Перес: Австрия очень разочаровала

Getty Images / Red Bull Content PoolПилот команды Red Bull Серхио Перес прокомментировал предстоящий Гран При Великобритании, признав что предыдущий Гран При Австрии для него и для всего коллектива в целом сложился не очень удачно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии