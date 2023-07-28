ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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"БАРМАЛЕИ" НЕ ПРИЕХАЛИ: РОССИЯ БУДЕТ АЙБОЛИТОМ НЕ ДЛЯ ВСЕХ В АФРИКЕ

"БАРМАЛЕИ" НЕ ПРИЕХАЛИ: РОССИЯ БУДЕТ АЙБОЛИТОМ НЕ ДЛЯ ВСЕХ В АФРИКЕ

Второй саммит "Россия – Африка", девиз которого – "За мир, безопасность и развитие", начался в Санкт-Петербурге под аккомпанемент военного переворота в Нигере.

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Комментарии
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Samarium
С уважающими себя  странами Африки и следует развивать дружеские отношения  на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. И никакой халявы быть не должно, чем недальновидно занимался  СССР, плодя предателей-халявщиков....
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9 час.
Владимир Алтайцев
Как бы  ни  уважал  Африку  кто-то из наших верхов, но посылать в Африку  зерно бесплатно  за гранью разума и обкрадывание  народа России.
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9 час.
Татьяна Петрова
Нам зерно девать некуда после рекордных урожаев. Пусть сгниёт в закромах? Или утопим в океане, как буржуи в своё время делали? На носу новый урожай, для него место нужно освободить.  &quot;Недальновидная&quot; политика СССР до сих пор отражается на отношении народов Африки к России. Там память покрепче, чем у КоЗы(коллективного запада)
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8 час.

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