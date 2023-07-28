"БАРМАЛЕИ" НЕ ПРИЕХАЛИ: РОССИЯ БУДЕТ АЙБОЛИТОМ НЕ ДЛЯ ВСЕХ В АФРИКЕ

С уважающими себя странами Африки и следует развивать дружеские отношения на основе взаимного уважения и взаимной выгоды. И никакой халявы быть не должно, чем недальновидно занимался СССР, плодя предателей-халявщиков....

Как бы ни уважал Африку кто-то из наших верхов, но посылать в Африку зерно бесплатно за гранью разума и обкрадывание народа России.

Татьяна Петрова

Нам зерно девать некуда после рекордных урожаев. Пусть сгниёт в закромах? Или утопим в океане, как буржуи в своё время делали? На носу новый урожай, для него место нужно освободить. "Недальновидная" политика СССР до сих пор отражается на отношении народов Африки к России. Там память покрепче, чем у КоЗы(коллективного запада)