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После скандала с голой вечеринкой и отмены концертов Лолита посвятит себя семье

После скандала с голой вечеринкой и отмены концертов Лолита посвятит себя семье

Артистка сообщила, что живёт в бешеном темпе, но без песен.После отмены концертов Лолиты Милявской в городах Сибири, в том числе, одного в Новосибирске, артистка долгое время не появлялась в сети, а позднее записала в своём телеграм-канале видеообращение к зрителям.

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