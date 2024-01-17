После скандала с голой вечеринкой и отмены концертов Лолита посвятит себя семье

Артистка сообщила, что живёт в бешеном темпе, но без песен.После отмены концертов Лолиты Милявской в городах Сибири, в том числе, одного в Новосибирске, артистка долгое время не появлялась в сети, а позднее записала в своём телеграм-канале видеообращение к зрителям.