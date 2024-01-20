Замминистра обороны РФ Горемыкин вручил награды отличившимся бойцам и медикам

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин встретился с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Воронеже и членами их семей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии