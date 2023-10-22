Марк Андриссен: "Нам лгут, когда говорят, что технологии отнимают наши рабочие места"

«Нам лгут. Нам говорят, что технология отнимает наши рабочие места, снижает наши доходы, повышает неравенство, угрожает нашему здоровью, разрушает окружающую среду, разлагает общество, развращает наших детей, лишает нас человечности, угрожает будущему и вот-вот все уничтожит», - написал Андрессен во вводной части сам документ достаточно объемный, в нем 14 глав, чтобы потом заявить, что «единственный вечный источник роста – это технология».