Дела возбуждены в отношении уроженцев Средней Азии, недавно ставших гражданами России.12 уголовных дел за уклонение от военной или альтернативной службы возбуждено в Москве в отношении уроженцев Средней Азии, недавно ставших гражданами России, сообщает тг-канал Столичный СК.