Дела возбуждены в отношении уроженцев Средней Азии, недавно ставших гражданами России.12 уголовных дел за уклонение от военной или альтернативной службы возбуждено в Москве в отношении уроженцев Средней Азии, недавно ставших гражданами России, сообщает тг-канал Столичный СК.
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