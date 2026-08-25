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ИИ-кнопка и интерактивная панель: в России стартовали продажи Infinix Hot 70 Pro 5G

ИИ-кнопка и интерактивная панель: в России стартовали продажи Infinix Hot 70 Pro 5G

Цена от 24 тысяч рублей Компания Infinix представила на российском рынке смартфон Hot 70 Pro 5G. Модель получила несколько отличий от базовой версии серии, включая интерактивную панель рядом с камерами, отдельную кнопку для запуска ИИ-инструментов и дисплей с частотой обновления до 144 Гц.

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