Три проверки русской армии в 1812 году

«Подвиг солдат Раевского» (1912 год) работы художника Николая Самокиша, иллюстрирующий бой под Салтановкой 11 (23) июля 1812 года Ночью перед Бородинским сражением квартирмейстерскому офицеру нужен был не широкий исторический взгляд, а участок земли.