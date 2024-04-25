"Кадры решают всё." СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ В сети начинают гадать относительно событий с Ивановым. Типа почему сейчас? Почему его? Ведь знали давно? Давайте повторю некоторые тезисы из былой жизни борьбы с коррупцией.
Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка
Комментарии
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нл
николай лебедев
Тут не отставкой пахнет-застрелиться впору, только куда там....
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8 час.
кромчанин
Иванов - действительный государственный советник 1 класса, а не генерал. Он даже не военнослужащий. Поэтому стоит ли называть этих советников с серебряными звёздами, которых пригрели в министерстве обороны, военной элиткой - это вопрос.
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4 час.
E
Elka
Интересно: чин только генерала дают по знакомству? А хирурга? Судьи? Может спец образование и не нужно совсем?
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3 час.
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