Лакшери тусовка МО: арест Тимура Иванова показал, как прожигает жизнь военная элитка

нл николай лебедев Тут не отставкой пахнет-застрелиться впору, только куда там....

кромчанин Иванов - действительный государственный советник 1 класса, а не генерал. Он даже не военнослужащий. Поэтому стоит ли называть этих советников с серебряными звёздами, которых пригрели в министерстве обороны, военной элиткой - это вопрос.