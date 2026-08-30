Странные следы и технология обработки гранитного мегалита Масуда в Японии Япония является местом, где тоже имеются большие каменные массы, превращенные в огромные блоки (мегалиты) со следами обработки на высоком технологическом уровне.
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