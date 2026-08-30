Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 506 подписчиков

Странные следы и технология обработки гранитного мегалита Масуда в Японии

Странные следы и технология обработки гранитного мегалита Масуда в Японии

Странные следы и технология обработки гранитного мегалита Масуда в Японии Япония является местом, где тоже имеются большие каменные массы, превращенные в огромные блоки (мегалиты) со следами обработки на высоком технологическом уровне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым