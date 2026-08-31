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Владимирские новости

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Владимирец на электросамокате сбил ребёнка и скрылся

Подросток нарушил сразу несколько статей КоАП РФ: управлял электросамокатом без шлема, не имея права управления, и скрылся с места происшествия.

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